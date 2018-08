Etendre l’accès à l’eau potable grâce à la finance digitale

(Ecofin Hebdo) - Dans une présentation titrée : « Digital finance in the real economy : Water », le groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) montre comment la finance numérique est essentielle pour parvenir à un accès universel à l'eau potable.

L’argumentaire qui y est développé s’appuie sur des exemples réussis de l’activité des fourniture d’eau utilisant la finance digitale comme moyen de paiement. On apprend ainsi de ces cas, que leurs promoteurs sont parvenus à réduire leurs charges d’exploitation, tout en améliorant l’accès à une eau de qualité à destination de leurs clients.

Au-delà de ce partage d’expérience et d’expertise, le document présente aussi un ensemble de préalables permettant d’obtenir plus d’efficacité dans le cadre d’un tel processus. Il s’agit notamment de réformes institutionnelles et financières qui amélioreront les solutions de paiements via le digital.

Abdel Razak MOULIOM