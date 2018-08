Commerce électronique au Sénégal: encore de nombreux défis malgré les avancées significatives selon la CNUCED

(Ecofin Hebdo) - Dans son rapport d’évaluation rapide sur l’état de préparation du commerce électronique au Sénégal, la Conférence des Nations Unis pour le Commerce et le Développement relève que, malgré ses avancées notables dans le secteur, le pays devra encore fournir des efforts.

Cette étude intervient dans le cadre de l’initiative E-Trade for All, lancée en fin 2014 et dont l’objectif est de travailler avec les responsables publiques, pour s’assurer d’une prise en compte efficiente du numérique dans le développement des stratégies commerciales.

Dans le cas du Sénégal, le rapport apprécie les avancées en terme de régulation et d’investissement dans les infrastructures. Mais il relève un ensemble de points susceptibles d’amélioration au niveau de l’écosystème (réglementation, accès aux financements et large diffusion des services financiers numériques au sein de la population).

Abdel Razak MOULIOM