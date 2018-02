Accès des filles à l’éducation dans le monde : 9 pays Africains figurent parmi les retardataires

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport d’octobre 2017 de One, qui classe les 10 pays où les filles ont le moins accès à l’éducation dans le monde, 9 pays du continent africain figurent parmi les retardataires. Il s’agit respectivement du Soudan du Sud, de la République Centrafricaine, du Niger, du Tchad, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Libéria et de l’Ethiopie.

Pour la publication la fragilité des Etats et la pauvreté des pays listés dans son classement sont à l’origine de cette situation. De plus, elle accuse les obstacle sociaux, culturels et économiques d’amplifier l’exclusion des filles de l’éducation.

En effet, on relève que plus de la moitié des filles vivant dans les 10 pays du classement se marient avant leur 18e anniversaire. En outre, dans huit de ces 10 pays, un enfant sur trois environ souffre de problèmes de croissance en raison d’une mauvaise alimentation.

En plus de ces raisons, One a sélectionné 11 indicateurs avec entre autre l’achèvement et la qualité de la scolarité des filles, le taux d’alphabétisation des femmes, le nombre moyen d’élèves par enseignant et les dépenses dans l’éducation en pourcentage du total des dépenses publiques, pour créer son classement.

Toutefois, faute de suffisamment d’information sur certains pays, car on n’en relève que 58 (30 %) à avoir communiqué des données complètes pour tous les indicateurs pris en compte dans le classement, et, de la disparité entre les notes de certains pays et de leurs réalités régionales, cette liste de « mauvais élèves » peut être contestée.

Au-delà du classement, le document ressort quelques constats qui devrait encourager les pays concernés à réduire le gap de l’exclusion des filles de l’éducation, avec par exemple la preuve qu’à l’échelle mondiale, la réduction des inégalités entre les filles et les garçons en matière d’accès à l’éducation, pourrait rapporter entre 112 et 152 milliards de dollars chaque année aux pays en développement.

One appelle enfin les dirigeants mondiaux à agir d’urgence pour ces 10 pays, en soutenant financièrement le Partenariat Mondial pour l’Education et le programme Education « Cannot Wait » à la hauteur de leurs besoins.

Rappelons que One est une organisation internationale de campagne et de plaidoyer revendiquant le soutien de 9 millions de personnes dans le monde « pour en finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables, particulièrement en Afrique ». Le chanteur Bono est sa figure de proue.

Abdel Razak MOULIOM