ODD : Les trois piliers de l’African Progress Panel pour que les objectifs soient atteints en Afrique à l’horizon 2030

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport publié en 2017, l’African Progresse Panel a dressé un bilan sur 10 ans de mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) en Afrique. Il en ressort, que si entre 2007 et 2017 la région a connu une progression économique notable et encourageante, des barrières continuent d’y amplifier l’extrême pauvreté, principal obstacle pour l’atteinte de ces ODD à l’horizon 2030.

Le document relève, entre autres défis à surmonter, les inégalités dans le partage des fruits de la croissance, la carence énergétique, les entraves à la révolution agricole et maritime, le manque d’infrastructure et la mauvaise gestion des fonds alloués à l’investissement publique.

Les éléments pour inverser cette situation sont présentés autour de 3 axes principaux et deux programmes d’actions. Les piliers de la stratégie proposée sont : de meilleures performances macroéconomique et structurelles, l’adoption d’une économie inclusive et l’amélioration de la gouvernance.

Le programme d’action quant à lui tourne autour de 2 aspects. Mais le plus important mis en avant, demeure une mobilisation optimale des ressources pour le continent noir. Au-delà de la gouvernance et du renforcement des institutions, le panel africain propose avec une certaine emphase de lutter efficacement contre les flux financiers illicites qui en 2012 ont fait perdre au continent 67 milliards $.

Cette étude de l’Africa Progress Panel est assez intéressante de plusieurs points de vue. Elle fournit des éléments pour une analyse froide des différentes expériences vécues par l’Afrique dans la mise en œuvre des ODD. On note cependant que ses arguments semblent plus blâmer la gouvernance locale et même les flux financiers massifs, qui vident le continent de ses fonds.

Le rapport ne revient pas en effet sur les contraintes d’un système économique mondial qui a tendance à créer des zones et agents économiques périphériques sur lesquels la notion d’économie inclusive, suppose de réinventer l’approche de perception et de résolution des problèmes sociaux.

L’Africa Progress Panel (APP) a été créé en 2007 afin d’assurer le suivi des engagements pris par la communauté internationale envers l’Afrique à la suite du sommet du G8 organisé à Gleneagles, en 2005, et de la publication du rapport de la Commission pour l’Afrique intitulé “Notre intérêt commun”. Il est présidé par Koffi Anan, l’ancien secrétaire général des Nations Unies.

Abdel Razak MOULIOM