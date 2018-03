RDC : The Carter Center appelle à une meilleure gestion de la Gécamines afin d’accroitre sa contribution au développement du pays

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude publiée en novembre 2017 et intitulé « Gécamines, un état parallèle », The Carter Center analyse la façon dont la Gécamines utilise son rôle de gardien des gisements les plus convoités du pays, mais aussi la manière dont elle gère les revenus engendrés par un processus de privatisation prolongé.

Ce rapport offre une rétrospective complète de la privatisation des concessions de cuivre en RDC, tout en identifiant les insuffisances en matière de transparence et de redevabilité, cruciales pour les transactions en cours et à venir, et pour la gouvernance de l’industrie extractive de façon plus globale.

Après plus de cinq ans d’enquête approfondie sur les transactions et les opérations de la Gécamines, la présente publication démontre que les recettes de l’entreprise d’Etat nécessitent un contrôle beaucoup plus rigoureux.

Elle commence par se concentre sur le rôle de la Gécamines dans le transfert de ses actifs miniers stratégiques à des investisseurs privés. On relève qu’en violation direct des dispositions du code minier, l’entreprise minière conserve dans un premier temps le contrôle total de ses meilleures concessions. Puis, dès 2009, elle est autorisée à renforcer son portefeuille.

Le document examine ensuite les transactions et les paiements estimés reçus par la Gécamines entre 2009 et 2014. Ces derniers proviennent des transferts de permis miniers issus de la vente de ses parts dans des projets existants. Ils sont aussi issus de l’utilisation de son droit de préemption, ainsi que des négociations financières résultantes. Ceci en réponse à l’achat de participations par des tierces-parties dans ses joint-ventures.

L’analyse s’intéresse enfin à la façon dont la Gécamines a utilisé ses revenus au fil des années, et dans quelle mesure ils ont été transférés au trésor public. Cette partie s’inscrit dans le contexte de la présumée relance de la production commerciale de la Gécamines. La conclusion faite est que la société n’a pas atteint ses objectifs de production, et le contrôle public de ses dépenses s’est affaibli en dépit de la croissance de ses revenus.

Avec pour objectif de promouvoir les droits de l'homme et d'atténuer les souffrances humaines, notamment en aidant à améliorer la qualité de vie des personnes dans plus de 80 pays, Carter Center termine sa recherche par une série de recommandations visant à améliorer la gestion de la Gécamines en termes d’efficacité et de transparence, afin d’augmenter sa contribution au développement économique de la République Démocratique du Congo (RDC).

Abdel Razak MOULIOM