The Economist identifie des risques qui auraient des conséquences directes pour l’Afrique subsaharienne en 2018

(Ecofin Hebdo) - Dans une publication de Février 2018 intitulé « Cause for concern? The top 10 risks to the global economy », the Economist Intelligence Unit (EUI) identifie et évalue les dix principaux risques pour l'ordre politique et économique mondial. Parmi ces derniers, 3 pourraient avoir des conséquences directes sur l’économie de l’Afrique subsaharienne.

Selon que la croissance mondiale dépasse les 4%, que la Chine souffre d'un ralentissement économique désordonné et prolongé et que les prix du pétrole chutent encore, l’économie de la région sera impactée positivement ou négativement.

Les autres risques majeurs, sont les poussées protectionniste de Donald Trump qui ouvrirait la porte à une guerre commerciale, la volatilité sur les marchés, une attaque cybernétique grave ou encore une confrontation militaire dans la péninsule nord-coréenne.

Certains pays seraient confrontés à de graves chocs de la balance des paiements. Ainsi le Nigéria et l'Angola, seraient confrontés à une grave crise de la dette et, peut-être, à une instabilité politique et sociale.

A travers ces prévisions, EUI veut aider les chefs d'entreprises qui opèrent ou qui souhaitent s’installer en Afrique subsaharienne, à se préparer aux opportunités leur permettant d'agir en toute confiance lorsqu'ils prennent des décisions stratégiques.

Abdel Razak MOULIOM