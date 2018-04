GSMA appelle à une collaboration des parties prenantes de l’industrie du mobile afin de soutenir la croissance et l’innovation en Afrique de l’Ouest

(Ecofin Hebdo) - Dans son rapport publié en Avril 2018 et intitulé « The mobile economy West Africa 2018 », GSMA met en évidence la contribution du secteur de la téléphonie mobile dans la croissance économique et l’inclusion dans la sous-région ouest africaine.

Les données collectées font savoir qu’en 2017, les 15 pays de la CEDEAO, comptaient 176 millions d’abonnés uniques aux opérateurs du mobile de la zone. Et pourtant, le taux de pénétration du mobile y augmentera de 54% à l’horizon 2025 avec 72 millions d’abonnés supplémentaire.

Le dynamisme du secteur en Afrique de l’Ouest s’est traduit sur le plan économique en 2017 par un apport de $37 milliards au produit intérieur brut (PIB), ainsi que d’une valeur ajoutée totale de $14 milliards. Le secteur de l’emploi a lui aussi été mentionné avec la création de 200 000 emplois directs, en particulier dans la vente et la distribution de services et de terminaux mobiles.

L’activité économique de cet écosystème aura également créé des emplois dans d’autres secteurs en raison de la forte demande engendrée par l’industrie mobile. Les perspectives pour l’avenir du secteur dans la zone sont prometteuses. On estime que d’ici 2022, il pèsera $51 milliards dans l’économie de l’Afrique de l’Ouest.

Sur le plan de l’innovation et de l’inclusion, GSMA ressort l’ampleur de l’adoption grandissante des connectivités de haut débit (3G et 4G) ainsi que l’augmentation de l’utilisation des smartphones. Cela s’explique par une augmentation du nombres d’abonnés aux services financiers mobiles. Ils étaient estimés à 104,5 millions en 2017, une augmentation de 20,9 % par rapport à l’année précédente. La valeur totale des transactions au cours de cette même période a atteint $5,3 milliards.

En outre, la téléphonie mobile offre de nouveaux horizons aux consommateurs et de nouvelles opportunités aux entrepreneurs innovants. En février 2018, l’Afrique de l’Ouest comptait ainsi environ 142 pôles technologiques actifs.

L’association des opérateurs du mobile au vue de cette progression invite à une collaboration des parties prenantes de l’industrie du mobile de la région. Elle fait des recommandations au niveau national et régional pour soutenir la croissance de la téléphonie mobile. On peut lire qu’au-delà de l’extension de la couverture et de l’amélioration des réseaux par les opérateurs, en déployant de nouvelles technologies et de nouveaux services, les gouvernements doivent de leur côté réaliser des efforts considérables à tous les niveaux afin de mettre en place les conditions adéquates pour un investissement continu.

Abdel Razak MOULIOM