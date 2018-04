Les pays d’Afrique du Nord ont dominé le classement des nations africaines qui attirent les investisseurs en 2018, selon Quantum Global

(Ecofin Hebdo) - Dans la nouvelle édition de son indice d’investissement en Afrique (IIA) publié en Mars 2018, Quantum Global Research Lab. donne un aperçu du climat de l'investissement dans les 54 pays d'Afrique qu’il classe en fonction de leur attractivité.

En 2017, Le Maroc, l’Egypte et l’Algérie ont respectivement été les trois premier du classement. L’IIA, en contraste avec le « Doing Business » de la Banque Mondiale qui se concentre plus sur les facteurs institutionnels, mesure 6 facteurs dans le but de noter et de différencier les pays du continent.

La croissance économique, la liquidité, le risque, l’environnement des affaires, la démographie et le capital social permettent à l’indice de brosser un tableau différent de l'attractivité en matière d’investissement de ces pays à moyen terme.

On découvre que le Maroc a consécutivement été classé deuxième en 2014 et en 2016, et premier en 2015 et en 2017, ce qui le caractérise comme la meilleure destination pour les investisseurs. Il se démarque des autres pays africains à cause d’un environnement des affaires réceptif doté d’un profil de risque faible, la taille de son économie (la cinquième d’Afrique) et son solide capital social.

L’Egypte quant à elle a pour point fort d’être la seconde économie et le troisième pays le plus peuplé du continent. Ses facteurs de liquidité ainsi que de risques font bonne figure dans le classement. On relève aussi que le flux d’investissement direct étranger (IDE) dans son capital est demeuré consistant. Toutefois, avec entre autre une ouverture économique et une activité d’investissement domestique assez faible, il se retrouve ici à la seconde place

S’agissant de l’Algérie, elle a connu une amélioration de son environnement des affaires et de son profil de risque. Si on ajoute à cela sa forte liquidité, sa démographie et son capital social appréciables, on comprend pourquoi cette nation grimpe à la troisième place du classement.

Le premier pays d’Afrique subsaharienne arrive à la quatrième place. En effet, le Botswana recule par rapport à 2016 ou il était le premier pays pour les investisseurs. Respectivement, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, la Zambie le Kenya et le Sénégal clôture le classement des dix premiers.

L’indice identifie également les pays leaders en fonction de chaque facteur de mesure cité plus haut. On constate qu’en matière de croissance, l’Ethiopie est le premier pays. Pour le facteur de liquidité le Soudan du Sud trône au-dessus du classement et s’agissant des risques le Maroc vient en troisième position derrière le Botswana et le Swaziland.

Le Nigéria est certainement le pays le plus peuplé du continent en abordant l’aspect démographique, et la Tunisie est la première concernant le capital social. Les Seychelles sont enfin valorisées en parlant de l’environnement des affaires.

Rappelons que Quantum Global Research Lab. est un partenaire de recherche indépendant pour les pays africains. Il fournit des perspectives sur les économies africaines et analyse les politiques macro-économiques qui soutiennent un développement durable.

Abdel Razak MOULIOM