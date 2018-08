République Démocratique du Congo : coulisses d’une destruction silencieuse du bassin forestier

(Ecofin Hebdo) - Dans son rapport titré : « Total system failure : Exposing the secret networks destroying forests in the Democratic Republic of Congo », l’organisation non gouvernementale Global Witness fait savoir qu’un environnement politique fragile en République Démocratique du Congo (RDC) a favorisé l’impunité dans la destruction des forêts.

Selon la publication qui date du 26 Juin 2018, les personnes ayant le pouvoir de décision en RDC n'ont pas respecté leurs propres lois en matière d’exploitation forestière, et laissent libre cours au pillage croissant des ressources du pays.

Indexée par le rapport, Norsudtimber, une société incorporée dans la secrète juridiction du Liechtenstein serait l’un des acteurs majeurs de ce grand pillage des espèces forestières rares. Pointés aussi du doigt, les marchés qui accueillent le produit de ces activités dommageables qui sont tout autant les Etats-Unis, l’Asie ou l’Europe.

Global Witness avec cette production, attire l’attention sur une situation qui menace de disparition 600 espèces d’arbres et 10 000 espèces d’animaux. Elle souhaite voir les pays donateurs être plus exigeants sur les gages à fournir en matière de protection des espèces afin de bénéficier de leurs financements.

Abdel Razak MOULIOM