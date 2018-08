Qualité de vie : les villes africaines à la traîne, malgré quelques améliorations

(Ecofin Hebdo) - Le rapport 2018 de la firme de recherche et de conseil The Economist Intelligent Unit (EIU) qui mesure la qualité de vie dans 140 villes à travers le monde, met une fois de plus en avant les défis qu’ont les villes africaines à être attractives.

Plusieurs des 10 villes les moins bien classées dans ce rapport se retrouvent dans la région. Il s’agit de Lagos au Nigeria, Harare au Zimbabwe, Tripoli en Lybie et Douala au Cameroun.

Abidjan, en Côte d’Ivoire, fait figure de modèle de performance. Bien qu’elle soit encore au 124ème rang, elle est la ville qui, au cours des cinq dernières années, a connu la plus importante amélioration (+ 6,3%) de qualité de vie parmi celles prises en compte par cette recherche.

Pour cette fois, la ville de Vienne en Autriche figure en tête de ce classement qui prend en compte des données sur l’éducation, la santé, la culture, la stabilité et les infrastructures.

