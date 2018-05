Le bassin du lac Tchad doublement menacé par les changements climatiques et l’instabilité, selon Adelphi

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport sorti le 16 mai dernier, l’organisation Adelphi met en avant l’exemple du bassin du Lac Tchad, pour faire une évaluation des profils des risques de fragilité face aux changements climatiques, doublé d’un contexte d’insécurité.

L’étude relève que, lorsque les changements climatiques convergent et interagissent avec des chocs environnementaux, économiques, sociaux et politiques, ainsi que d’autres pressions, ils peuvent accroître la probabilité d'instabilité ou de conflit.

Cette menace, rappellent les auteurs du rapport, est particulièrement virulente dans des situations fragiles et conflictuelles où les gouvernements et les institutions de la société ont déjà du mal à assurer la sécurité et un développement équitable.

Le document est un argumentaire pertinent, notamment en ce moment où la zone étudiée est au cœur de situations multiples, allant de la précarité dans la qualité de vie des populations à l’instabilité conséquente. Une situation qui se reflète le plus ouvertement avec le mouvement dénommé Boko Haram combattu par l’ensemble des pays de la zone.

Adelphi, un think tank et un consultant en politique publique sur le climat, l'environnement et le développement, présente cette analyse aux acteurs travaillant dans des contextes touchés par les risques climatiques et d’instabilité.

Abdel Razak MOULIOM