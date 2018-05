La mainmise des officiels zimbabwéen sur le diamant local à des fins personnelles selon Global Witness

(Ecofin Hebdo) - Dans une édition de « An inside job » publié de Septembre 2017 et intitule « Zimbabwe: The state, the security forces, and a decade of disapearing diamonds », Global Witness révèle comment les services de sécurités et les élites politiques ont gagné le contrôle des entreprises qui opèrent dans l’industrie du diamant au Zimbabwe, et facilitent la disparition de ces pierres précieuses pour leur propre bénéfice.

En mettant en évidence les étapes qui ont contribué à ces fraudes, le document interpelle les décideurs du Zimbabwe à changer cette situation en vue de se servir des revenus du diamant, estimés depuis 2006 à plus de 15 milliards de dollars, pour améliorer la situation économique précaire du pays.

La question de la redistribution des revenus en Afrique fait toujours l’objet de plusieurs débats. Les arguments apportés par cette publication tendent à expliquer pourquoi un continent riche en ressources naturelles compte aussi les populations parmi les plus pauvres du monde.

Rappelons que Global Witness travaille à briser les liens entre l'exploitation des ressources naturelles, les conflits, la pauvreté, la corruption et les violations des droits de l'homme dans le monde entier.

Abdel Razak MOULIOM