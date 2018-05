Afrique subsaharienne : l’investissement privé comme clé d’une croissance forte et durable selon le FMI

(Ecofin Hebdo) - Dans le rapport d’avril 2018 sur les perspectives économiques régionales consacré à l’Afrique subsaharienne, le Fond Monétaire International, suggère dans son dernier chapitre qu’il est essentiel que l’investissement privé augmente dans la région, afin d’atteindre une croissance forte et durable, susceptible d’améliorer la situation sociale à moyen terme.

Le document indique que l’Afrique subsaharienne est la région en développement où l’investissement privé rapporté au produit intérieur brut (PIB) est le plus faible, et il recommande d’alléger les contraintes qui l’entravent.

Ce conseil est d’autant plus complexe à mettre en place par les gouvernements de la zone, qui font face à des déséquilibres dans leurs échanges avec l’extérieur. Il leur faudrait plus de devises pour importer les équipements nécessaires, or la baisse et la reprise lente des prix des matières premières ne donne pas d’ouverture pour augmenter les revenus en devise étrangères.

Rappelons que le FMI est l’institution multilatérale de surveillance financière mondiale. Très critiqué par les opinions publiques en Afrique, elle est revenue en force au cours de l’année 2017, appelé par des gouvernements africains à la rescousse, afin de les aider à faire face aux risques de choc extérieurs.

Abdel Razak MOULIOM