Au-delà des défis, le pétrole ghanéen donne l’exemple d’une exploitation sans maladie hollandaise

(Ecofin Hebdo) - Dans cette analyse de l’Institut d’Oxford pour les études énergétiques, on apprend que le pétrole joue un rôle déterminant dans les performances économiques du Ghana. Le document explique surtout comment, malgré des divergence d’orientation politique, le Ghana a pu éviter la maladie traditionnelle des producteurs de pétrole, dite la maladie hollandaise.

Le document retrace les chemins empruntés par l’exploitation du pétrole au Ghana, et qui lui ont permis, au-delà des divergences et transitions politiques, de faire de cette ressource un véritable contributeur à la croissance.

On apprend enfin, que si le Ghana a réussi, c’est en partie grâce à une législation des ressources qui permet une plus grande distribution, avec une incidence positive sur la gestion publique, la vie des communautés et les entreprises partenaires.