Conseil d’administration : les femmes ghanéennes ne sont pas les mieux loties

(Ecofin Hebdo) - Dans une tentative d’évaluation de la prise en compte du genre dans les conseils d’administrations des organisations publiques et privées ghanéennes, cette analyse de la Société Financière Internationale en est arrivée à conclure que les femmes ghanéennes n’étaient pas mieux loties que dans d’autres pays.

De l’étude, on apprend des informations exclusives sur la place et le rôle qui sont donnés aux sexe féminin dans les conseils d’administrations des entreprises analysées. Un point qui a été noté toutefois, c’est que dans des entreprises où une femme est la principale exécutrice (Directeur général) le nombre des femmes administratrice est plus important.

Au-delà du politiquement conforme, ce document ouvre les yeux sur l’approche genre en Afrique subsaharienne, en prenant exemple sur l’un des pays cités très souvent en exemple dans le domaine des transformations structurelles.