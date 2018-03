Les femmes et le progrès : la disparité entre les sexes et la liberté économique

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude qui soutient la lutte des femmes pour l’égalité des droits, Fraser Institute explore comment l'indice de disparité entre les sexes affecte les taux de liberté économique dans le monde.

Le think tank Canadien examine si les sociétés qui ont des niveaux de liberté économique élevées, ont des résultats économiques et sociaux supérieurs pour les femmes, ceci en tenant compte des disparités juridiques entre les genres.

Le document donne d’abord un aperçu de l'indice de disparité entre les sexes (IDS). Il mesure à quel degré les femmes, partout dans le monde, ont les mêmes droits juridiques que les hommes.

Ensuite, la publication couvre l’indice de liberté économique (ILE) dans le monde. Ce dernier mesure le niveau de liberté économique des pays à travers la planète. L’un des points saillants ressorti, est que l’ILE est ajustée en fonction de l’IDS.

En effet, en incorporant l'indice de disparité entre les sexes dans l’indice de liberté économique dans le monde, on relève que les pays du Moyen Orient, d’Afrique du Nord, mais aussi la Russie, la Pologne et le Niger, en Afrique subsaharienne, voient leurs notes d’indice de liberté économique régresser.

Au-delà de ces explications, L'examen des tendances dans les données, conduit à des conclusions optimistes. Premièrement, depuis 1970 les mouvements vers une plus grande égalité entre les genres a été faite, même dans les lieux où la discrimination entre ces derniers est la plus prononcée.

De plus, en comparant les femmes vivant dans des pays à hauts niveaux de liberté avec ceux qui ont de faibles niveaux, on observe que la liberté économique est corrélée avec l'amélioration des opportunités économiques, des résultats en matière de santé et d'éducation et l'indépendance financière des femmes.

Abdel Razak MOULIOM