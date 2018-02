Lutte contre les migrations irrégulières africaines : OXFAM invite à réexaminer les processus et les objectifs.

(Ecofin Hebdo) - En 2015, l’Union Européenne et ses États membres ont créé le « fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique ». Son objectif, promouvoir la stabilité et les perspectives économiques, et renforcer la résilience dans la région, afin de limiter le phénomène d’immigration illégale.

Or cette analyse de l’ONG Oxfam, met en évidence la fait que la flexibilité de cet instrument de coopération, présente autant de possibilités que de risques. Les experts d’Oxfam estiment en effet qu’il lui manque les freins et le contrepoids nécessaires pour s’assurer que les intérêts européens ne l’emportent pas sur les besoins des populations que l’aide est censée viser.

On relève entre autre que l’approche des bailleurs de fonds européens vis-à-vis de la gestion des migrations, va à l’opposé de leurs engagements de créer des canaux de mobilité plus sûrs et réguliers. Il est bien plus axé sur des objectifs de confinement et de contrôle des migrants. Ce défi concerne aussi bien les pays de départ en Afrique que les destinations européennes.

Oxfam, qui est aussi partie prenante à l’exécution du fonds présente une marche à suivre et des recommandations pour s’assurer que les ressources engagées puissent, au-delà des investissements économiques réalisés, conduire à une plus grande égalité des chances pour tous. C’est à ce prix selon elle, qu’on pourra réduire les flux migratoires.

Abdel Razak MOULIOM