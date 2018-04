Les contributions de la BAD dans l’ambition du Cameroun de devenir un pays émergent

(Ecofin Hebdo) - Dans « une revue synthétique des résultats pays » publiée en Octobre 2017, la Banque Africaine de Développement (BAD) présente les progrès de développement du Cameroun au cours des 10 dernières années, ainsi que sa contribution à ces résultats.

Elle se base sur une série d’indicateurs extraits de son cadre de mesure des résultats, et se focalise sur les 5 priorités qu’elle finance sur le continent avec une particularité pour le contexte camerounais. On parle ici de : l’énergie, l’alimentation, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations.

La publication nous fait découvrir le potentiel et les défis du Cameroun, liés à chacune des priorités d’investissement de la BAD. Elle ressort que les financements de l’institution ont contribué aux énormes progrès que le pays a connus.

En effet, sur le plan de l’énergie, on relève entre autre que le soutien a visé l’éradication des facteurs à l’origine du manque d’accès à l’électricité, en occurrence la faiblesse des unités de production et la vétusté des équipements de transport électrique, avec pour but d’arrimer 2,7 millions de Camerounais à la lumière.

En ce qui concerne l’Alimentation, le déploiement de la banque dans le secteur agricole a visé à en faire le moteur de la croissance inclusive du pays. Effectivement, grâce à son intervention, on peut relever que la production camerounaise a doublé et augmenté les revenus des agriculteurs de 15%. En outre, son soutien ainsi que les autres projets visant les populations rurales ont bénéficié à 4,6 millions de personnes, dont une moitié de femmes.

L’aspect de l’industrialisation qu’en a elle nous apprend que les challenges de l’industrie camerounaise sont tributaires d’un partenariat difficile entre le public et le privé. A ce titre, la BAD a soutenu une plateforme de dialogue entre les secteurs public et privé. Elle a également œuvré pour faciliter l’accès à la propriété foncière, augmenter les recettes publiques ainsi que le chiffre d’affaire des petites et moyennes entreprises locale.

Parlant d’intégration l’une des contributions fortes de la banque est qu’elle a permis la construction ou la réhabilitation de 3000 km de routes reliant la capital économique du pays (Douala) aux pays transfrontaliers, dont le Nigéria, le marché le plus vaste d’Afrique de l’Ouest.

S’agissant de l’amélioration de la qualité de vie des camerounais, on note que la BAD s’est impliquée dans les investissements concernant le secteur de l’eau et de l’assainissement. Le document mentionne aussi une contribution de la banque à la construction de 630 centres de santé prodiguant des soins à plus de 6000 personnes.

Le rapport évalue l’efficacité et l’efficience de la banque dans la gestion de ses opérations au Cameroun. Il en découle entre autre que les financements flexibles, les modèles de programmes conçus avec rigueur et les mécanismes d’exécution appropriés de la BAD pour le pays sont de haut niveau.

Les conseils politiques prodigués au gouvernement et la collaboration avec les autres partenaires au développement dans le but d’optimiser l’efficacité de l’aide sont également de qualité. Sauf que des efforts doivent être fournis en ce qui concerne les délai d’approbation, le taux de décaissement annuel et la supervision des projets.

Le bilan du partenariat entre le Cameroun et la BAD depuis plus de 40 années est positif, et les progrès fait par le Cameroun entre 2005 et 2015 augure des perspectives prometteuse pour le futur de cette association. La Banque Africaine de Développement prévoit d’ici 2020 d’engager $ 2,8 milliards pour accompagner le Cameroun dans son ambition de devenir un pays émergent.

Abdel Razak M.