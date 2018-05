Selon Nielsen, le Nigéria et l’Afrique du Sud sont les leaders de la reprise économique africaine au 4e trimestre de 2017

(Ecofin Hebdo) - Dans la sixième édition des indicateurs sur les perspectives africaines publiée le 12 avril 2018, Nielsen révèle que le Nigéria et l’Afrique du Sud ont été les leaders de la reprise économique en Afrique subsaharienne au dernier trimestre de 2017. La publication intègre les perspectives des entreprises, des consommateurs et des détaillants à des facteurs macroéconomiques pour évaluer les marchés de la région.

On peut y trouver un classement qui ressort les huits premiers pays de la zone au quatrième quart de 2017. Bien que les deux plus grandes économies d’Afrique ne soient pas parmi les deux premiers de ce classement, leur dynamisme depuis le second quart de 2017 en ont fait des locomotives pour l’Afrique subsaharienne.

A travers ce rapport, Nielsen tente de rapprocher les entreprises des réalités du marché de la consommation. Elles les aident à identifier les opportunités d'investissement qui auront un impact maximal, en fonction du potentiel global et relatif.

Abdel Razak MOULIOM