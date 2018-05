Comment accélérer le passage vers un secteur du tourisme plus durable selon l’OMT et le PNUD

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport du 1er Mai 2018 intitulé , l’organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) cherchent à habiliter, à inspirer et à renforcer les connaissances des acteurs du tourisme pour accélérer le passage vers un secteur du tourisme plus durable.

La publication suggère une intervention autour de quatre dimensions pour y parvenir.

Il s’agit d’abord d’une meilleure compréhension ainsi qu’un suivi de l'impact du tourisme sur les ODD, et vice versa, en particulier en ce qui concerne le secteur privé du tourisme.

Ensuite, il est question d’une intégration plus significative du tourisme durable dans les processus de planification à l’échelle nationale. La troisième dimension concerne une mise à jour de la génération actuelle d’accords de coordination et de partenariat, et la dernière conseille de concevoir et d’adapter le financement aux besoins du secteur du tourisme en tant que principal exécutant et accélérateur des ODD.

L’OMT et le PNUD vise à démêler les liens entre le tourisme et les ODD. Sur la base d'une analyse des examens nationaux volontaires (EBV) de 64 pays sur les ODD, de huit feuilles de route nationales sur l'intégration, l'accélération et l'appui aux politiques (MAPS), ainsi que des activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) de 60 sociétés touristiques mondiales, ils fournissent des recommandations aux acteurs du tourisme sur la manière de s’assurer la réussite à l’horizon 2030.

Abdel Razak MOULIOM