30 ans après, la fiscalité demeure faiblement gérée en Afrique selon PwC

(Ecofin Hebdo) - Dans son dernier rapport sur l’évolution de la fiscalité dans le monde, la firme de consulting et d’audit fiscal PwC fournit des données indiquant, que l’Afrique demeure à la traîne pour ce qui est de la gestion de la fiscalité.

La région est la deuxième dans le monde, où les ressources fiscales sont le contributeur le plus important au budget de l’Etat et autres collectivités étatiques. La fiscalité y représente 47,1% de ses ressources.

Aussi les opérateurs dépensent beaucoup de temps pour le règlement de ces taxes. Par an, il faut en moyenne de 286 heure (environ 12 jours) pour s’acquitter de l’ensemble de ses taxes. C’est bien plus que les 240 heures de moyenne pour l’ensemble des régions dans le monde.

Avec un total de 110, le règlement des taxes sur la consommation est celui qui prend le plus de temps pour les entreprises de la région. Il est suivi par celui des taxes sur le salaire et le travail et enfin les taxes sur le revenu.

L’autre défi de la fiscalité africaine se retrouve dans le nombre de taxes à payer. Une moyenne régionale de 35 a été trouvée et certains pays ont bien plus d’impôts dont il faut s’acquitter. Et, comme le relève l’étude, il existe une faible informatisation des processus de paiement de ces taxes.

Enfin l’Afrique a beaucoup amélioré sa position dans l’indice de gestion des questions liées au remboursement de certaines taxes, comme la Taxe sur la valeur ajoutée.

Le rapport fournit une excellente analyse de fiscalité comparée, dans un contexte où parlant de l’Afrique, de nombreuses organisation ont très souvent tendance à critiquer la faible mobilisation de ressources fiscales, l’imputant souvent eux contribuables de mauvaise foi.

PwC permet aux lecteur de comprendre que des avancées très peu concrètes dans l’administration fiscale des pays africains, est peut-être l’une des causes fondamentales du faible niveau de collecte. Trop d’impôt, et trop de temps à perdre pour des entreprises.

Mais il faut rappeler que la firme est l’une des plus importante dans le domaine des audits et du conseil fiscal, et accompagne surtout de grandes sociétés multinationales. De récents scandales ont permis de mettre en évidence le fait que ces grandes firmes consacrent d’importantes ressources, pour la mise en place de montages fiscaux qui permettent à leurs clients d’échapper en grande partie à l’impôt.

Abdel Razak MOULIOM