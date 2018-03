Améliorer l’approche de foresterie communautaire au Cameroun

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude publiée en février 2018 et intitulée « La foresterie communautaire au Cameroun : analyse diagnostique des lois, institutions, acteurs et opportunités », Forest Peoples Programme (FPP) et ses partenaires, apprécient la situation actuelle en matière de foresterie communautaire au Cameroun.

Ce système formel de gouvernance forestière de « l’Afrique en miniature » depuis plus de 20 ans, a été à l’origine de la création de plusieurs forêts communautaires, et cela dans le cadre de la loi sur la foresterie. Sauf que, de nombreuses raisons ont entravé son succès ainsi que les promesses qu’elle représente.

En effet, elle n’a pas débouché sur une gestion généralisée des forêts par les communautés vivant dans les zones forestières, puisque seulement 1,18 % de la superficie du Cameroun relève d’un régime forestier communautaire. En outre, les superficies incluses dans le régime, dans leurs ensembles, n’ont pas produit les effets escomptés du point de vue de l’amélioration des moyens de subsistance et de la réduction de la déforestation.

Face à cette situation, le document examine d’abord, les cadres juridiques et institutionnels existants au Cameroun, en tenant compte de leurs points forts et de leurs limites. Ensuite, il décrit les facteurs démographiques, culturels et socio-économiques qui affectent la foresterie communautaire. Puis, il identifie les acteurs et les institutions clés, avec un gros plan sur les coopératives et autres groupes de producteurs qui reflètent l’utilisation communautaire des ressources naturelles (y compris les terres à des fins agricoles) dans les zones forestières.

A la suite, il analyse les contraintes juridiques et pratiques imposées sur la foresterie communautaire efficace au Cameroun. Enfin, il considère les options et les stratégies qui peuvent être adoptées pour renforcer l’efficacité et la viabilité de la gestion communautaire des forêts au sein du Cameroun, ainsi que les avantages qu’en tirent les communautés.

Les conclusions tirées de ces analyses permettent de faire des recommandations pour proposer un modèle amélioré de foresterie communautaire au Cameroun, susceptible de créer une véritable alternative efficace non seulement pour les moyens de subsistance et le bien-être des communautés mais aussi pour l’environnement.

Rappelons que les auteurs de ce rapport : FPP, le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED), Fern, International Institute for Environment and Development (IIED) et l’Association OKANI, font partie du Projet CoNGOs.

CoNGOs est une Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo. Il est géré par un consortium d’ONG dirigé par IIED, dont l’objectif est de contribuer, par le développement d’une foresterie communautaire équitable et durable, à l’amélioration de la gouvernance et des moyens d’existence des communautés forestières dans le Bassin du Congo.

Abdel Razak MOULIOM