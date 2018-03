Indice mondial des risques climatiques 2018 : les dégâts causés par les phénomènes météorologiques extrêmes et une piste de résilience

(Ecofin Hebdo) - Dans la treizième édition de son indice mondial des risques climatiques, publiée en novembre 2017, Germanwatch, analyse dans quelle mesure les pays ont été affectés par les effets des évènements météorologiques extrême.

Le think tank allemand s’est appuyé sur une base de données qui peut être utilisée pour documenter et effectuer des analyses de risques et de tendances sur l'étendue et l'intensité des aléas naturels dans différentes parties du monde.

Cette dernière a été fournie par la firme de réassurance Munich Re NatCatService, et grâce à elle, la publication examine à la fois les impacts absolus et relatifs pour créer un classement moyen des pays dans quatre catégories, avec un accent sur des indicateurs relatifs.

Le nombre de morts, le nombre de morts par 100 000 habitants, le montant des pertes en parité de pouvoir d’achat en dollar américain, ainsi que les pertes par unité de produit intérieur brut (PIB) caractérisent ces catégories et ces indicateurs.

La publication par ces informations nous apprend que plus de 524 000 personnes sont mortes suite à 11 000 événements météorologiques extrêmes, et que les pertes en parités de pouvoir d'achat, entre 1997 et 2016, se sont élevées à environ $ 3160 milliards.

Le document nous fait également constater d’une part que, selon les dernières recherches scientifiques, la hausse des températures de la surface de la mer semble jouer un rôle clé dans l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. D’autre part, que les pays sous-développés sont les plus affectés par ces catastrophes naturelles.

En effet, le Honduras, Haïti et le Myanmar ont le plus souffert des tempêtes, des inondations, des vagues de chaleur ou d’autres désastres climatiques entre 1997 et 2016. Pour la période exclusive de 2016, Haïti, le Zimbabwe et Fidji ont été en pole position des pays les plus touchés.

En attirant l’attention de toutes les victimes des désastres climatiques, la publication ne manque pas de relever qu’un nouveau plan de travail quinquennal du mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices liés aux incidents météorologiques extrêmes doit être adopté par l'organe suprême de décision de la convention sur le changement climatique (COP).

Cependant, la question reste de savoir comment ces pertes et ces dommages devraient être encore couverts par l'Accord de Paris, qui est le premier accord universel sur le climat.

Abdel Razak MOULIOM