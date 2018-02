Zone de libre échange africaine : entre défis de mise en œuvre et opportunités de gains d’échelle

(Ecofin Hebdo) - La note de recherche publiée par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) revient sur la construction d’une zone de libre échange continentale en Afrique, pour en présenter les opportunités et les défis.

Au plan des opportunités, on retiendra la possibilité au terme du processus, de générer des gains supplémentaires de produit intérieur brut (PIB) d’une valeur de 16 milliards $ et une augmentation de près de 30% de la main d’œuvre régionale, avec comme effet indirect, une transformation structurelle de l’Afrique par l’emploi.

Cependant, ce scénario, selon l’étude, ne devrait se vivre que sur le long terme. A court terme, il surgira des pertes de recettes douanières, qui sont encore des sources de financement importantes pour plusieurs Etats de la région. La volonté de certains pays de maintenir quelques lignes de tarifs douaniers, pourrait se traduire par un gain moins important,pouvant chuter jusqu’à 8 milliards $ sur le PIB du continent.

Si l’étude permet d’avoir un aperçu des implications quantitatives liées à la construction d’une zone de libre échange africaine, ses auteurs reconnaissent cependant, n’avoir pas abordé d’autres aspects du projet, comme par exemple la possible amélioration de la connectivité et des processus logistiques dans la région, une plus grande mobilité du capital et de la force de travail, et surtout la mise en place d’une chaîne de valeur africaine.

Ce rapport entre en droite ligne avec les missions de la CNUCED qui, entre autres, vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor. Son document peut constituer une base pertinente de réflexion, s’appuyant sur une longue expérience d’analyse et d’observation des flux commerciaux internationaux.

Abdel Razak M.