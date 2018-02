Les comportements généreux sont en baisse partout dans le monde… sauf en Afrique (CAF)

(Ecofin Hebdo) - Dans son édition de Septembre 2017 sur l’index de la générosité dans le monde, la Charity Aid Foundation (CAF), une organisation caritative internationale, fait savoir que, dans un contexte global caractérisé par la baisse des comportements généreux, l’Afrique est la seule région à s’être distinguée par une amélioration de sa note dans ce domaine.

La publication base son analyse sur l’enquête du World View de Gallup de 2016, qui ressort, parmi les découvertes de son sondage, une estimation des comportements généreux de 95% de la population mondiale. On y découvre que l’Afrique est le seul continent où les 3 habitudes liées à la générosité à savoir : l’assistance à une personne inconnue, l’octroi de son temps au bénévolat et le don d’une somme d’argent à un organisme de bienfaisance ont gagné du terrain.

L’Europe, l’Asie et l’Océanie ont quant à elle vu ces 3 comportements baisser par rapport à leurs moyennes d’il y a cinq ans, même si ces régions renferment des pays faisant partie du top 20 des économies les plus généreuses au monde.

Au-delà de ces conclusions, l’une des faiblesses du rapport est qu’elle ne met pas en évidence les facteurs qui pilotent l’augmentation de la générosité, tout comme les barrières contre lesquelles il faudrait lutter pour son essor.

La Charity Aid Foundation à travers une campagne intitulé « Le travail de base pour un don croissant » cherche toutefois à montrer le potentiel pour les économies émergentes à croissance rapide de conduire un âge d'or de la générosité et livrer un développement qui fonctionne pour tous.

Avec la perspective d’une classe moyenne de 2,4 milliards d’individus en 2030, le document dit qu’il est crucial de s’assurer que les bases sont mises en place pour soutenir et encourager un engagement de masse à être généreux. Des recommandations aux gouvernements, aux bailleurs de fonds internationaux et aux organisations de sociétés civils sont faites dans ce sens.

Rappelons que la CAF a pour objectif de susciter le débat sur la générosité et d’encourager les peuples, les politiques et la société civile à favoriser les dons et à mettre en place des politiques pour accroitre cette culture à travers le monde.

Abdel Razak M.