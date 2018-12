Comment faire des ressources naturelles un levier de développement africain : une série de propositions

(Ecofin Hebdo) - Ce rapport sur la gouvernance en Afrique, qui en est à sa cinquième édition, aborde la difficile question de la gestion des ressources naturelles, au service du développement du continent qui en possède le plus, à savoir l’Afrique.

Il examine en détail ce qui est fait pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles de l’Afrique et met l’accent sur le renforcement des institutions, pour une meilleure mobilisation des revenus, et une plus grande participation des femmes à la diversification économique et la transformation structurelle des économies africaines.

Les études de cas relatives à huit pays de la région (Botswana, Cameroun, Cote d’Ivoire, Egypte, Madagascar, Nigeria, Ouganda et Tanzanie) mettent en évidence la diversité des modes de gestion des ressources naturelles. Mais au-delà du constat d’une faible existence des instituions inclusives, le document propose des pistes qui permettrait à l’Afrique de mieux s’en sortir avec ses ressources.

Au-delà du traditionnel discours qui consiste à présenter les faiblesses des structures gouvernantes en Afrique, le rapport est aussi une source documentée de propositions.

Il peut très rapidement être utile aux entités de la société civile et à toute force de proposition dans des discussions avec les gouvernements ou les opérateurs internationaux.