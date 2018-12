Insécurité alimentaire : nouvelles alertes sur le Sahel

(Ecofin Hebdo) - Le Sahel qui recouvre un ensemble de pays partageant un environnement désertique est de nouveau sous les feux des projecteurs, avec une nouvelle alerte, si on s’en tient au contenu de ce rapport, qui est publié conjointement par des ONG de poids, comme Oxfam, Action contre la faim et Save the Children.

La principale information de l’étude, c’est que l’insécurité alimentaire revient de manière galopante dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali le Niger et le Tchad, qui figurent dans les dernières places de l’indice de développement humain.

Le document présente une approche originale des défis du Sahel où, face à la pauvreté et la misère qui favorise les mouvements terroristes, la réponse a été celle de la sécurité et du développement, plutôt que la satisfaction rapide des besoins alimentaires.

Il ouvre ainsi un important débat sur la crise au Sahel, mais aussi sur toutes les crises en Afrique. Les arguments utilisés sont de véritables outils de plaidoyer pour une approche alternative des crises au Sahel.