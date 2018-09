Des solutions de rafraichissement durables pour les pays les plus exposés aux risques du réchauffement climatique

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport titré: “Perspectives effrayantes : Assurer un rafraichissement durable pour tous”, Sustainable Energy for All et ses partenaires définissent et quantifient l’ampleur du défi de l’accès au rafraichissement et à la climatisation, particulièrement dans les pays confrontés aux plus grands risques.

En Afrique, le Nigeria, le Soudan et le Mozambique comptent les populations rurales les plus importantes qui font face à des risques de santé, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’à des problèmes de productivité liés au manque de rafraichissement.

Le document est un appel au réveil. Il expose les opportunités dont ces pays pourraient se servir pour trouver des solutions de rafraichissement durables, et qui soient efficaces pour tous, sans exclure la protection du climat.

Sustainable Energy for All est une organisation à but non lucratif qui travaille pour accélérer l’accès universel à l’énergie durable d’ici 2030, et réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius.

Abdel Razak MOULIOM