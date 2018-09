Intensifier les interventions en faveur du développement pour renforcer la résilience dans le bassin du lac Tchad

(Ecofin Hebdo) - Dans une récente publication sur la situation de crise humanitaire qui sévit dans le bassin du lac Tchad (BLT), le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), appelle à intensifier sans tarder, les interventions en faveur du développement pour renforcer la résilience dans la région.

Le document souligne que la zone souffre d’un manque d’interventions efficaces et coordonnées en matière de développement, qui soient susceptibles de traiter les causes profondes de la crise et de focaliser l’effort sur le renforcement de la résilience des personnes et des communautés.

La publication met en lumière les efforts qu’il convient d’appuyer et d’élargir à moyen et à plus long terme, parallèlement aux actions humanitaires et de consolidation de la paix, en vue de renforcer la résilience.

Les décideurs du Nigéria, du Niger, du Tchad et du Cameroun devraient mettre en œuvre ces recommandations, afin que le programme 2030 devienne une réalité pour les quelque 10 millions de personnes touchées par ces crises, année après année.

Abdel Razak MOULIOM