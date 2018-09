Pays moins avancés : Comment mieux tirer parti des exportations de poisson

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport qui se focalise sur les pays moins avancés (PMA) et producteurs de poisson, La CNUCED propose des recommandations afin de se servir de la pêche comme levier pour la croissance et le développement.

Le document combine des informations et des connaissances qui sont indispensables pour être compétitif chez les importateurs. Ces derniers tournent autour du développement et de la diversification des exportations de poisson, ainsi que des normes sur la sécurité et la qualité du poisson.

La publication vise ainsi à assister les PMA à formuler de meilleures stratégies de développement des exportations et de diversification, à renforcer leurs capacités pour relever les normes nationales de sécurité alimentaire et sanitaire, et à se conformer aux exigences internationales.

Une analyse sur les Comores, le Mozambique et l’Ouganda pourrait permettre aux gouvernements et aux secteurs privés de ces pays, ainsi que d’autres dans la même situation, d’élaborer de meilleurs stratégie pour mieux bénéficier des dividendes de la pêche.

Abdel Razak MOULIOM