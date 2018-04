Le groupe de la Banque Mondiale suggère de meilleures règlementations sur les TIC pour accroitre le développement rural

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude intitulé « The role of ICT regulations in agribusiness and rural development », le groupe de la Banque Mondiale examine le rôle des règlementations dans l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que le développement rural dans 62 pays avec une majorité africaine en 2016.

La publication commence par relever que les services agricoles basés sur les TIC ont un apport significatif sur les agriculteurs. En effet, ils leurs permettent d’accéder à des informations pertinentes qui sont à l’origine de l’augmentation de leurs revenus, grâce à un meilleur accès au marché.

Sauf que, malgré une prolifération des technologies mobiles à travers le monde, les populations rurales et les fermiers en particuliers, continuent de faire face à un accès restreint à l’internet et aux services basés sur les TIC. On apprend que la couverture réseau est la principale entrave qui isole encore ces ruraux.

Le rapport note que les règlementations sur les TIC jouent un rôle essentiel dans les endroits où l’accès aux TIC est limité par de pauvres infrastructures. Ces législations ont la faculté de réduire le gap et d’améliorer la connectivité

D’une part, la force ou la faiblesse de ces réglementations sur les TIC est clairement associée à la performance sur des indicateurs clés, y compris le développement du réseau et la connectivité mobile. D’autre part, il ressort qu’une corrélation significative entre la qualité des réglementations sur les TIC et la pénétration du marché de l'internet mobile, suggère que les cadres juridiques sont un élément important dans un environnement favorable aux services des TIC. Pour cause, des pays avec des cadres réglementaires faibles qui ne favorisent pas la concurrence, affichent des performances toutes aussi faibles par rapport à la mesure du développement des TIC.

En conséquence, une amélioration de l'accès à ces technologies aura des effets positifs sur l’agro-industrie ainsi que sur le développement rural en général.

Abdel Razak MOULIOM