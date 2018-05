Les consommateurs ghanéens et ivoiriens préfèrent de plus en plus les produits haut de gamme, selon Nielsen

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport publié en février 2018 et intitulé « What’s next in emerging market », Nielsen ressort que les conditions macroéconomiques du Ghana et de la Côte d’Ivoire favorise l’ébullition du commerce des produits de grande consommation (PGC) dans leurs marchés respectifs, et que les préférences des consommateurs ghanéens et ivoiriens évoluent de plus en plus vers les produits coûteux.

Avec un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2018 estimé à 7,8% par la Banque Mondiale, la publication nous apprend qu’au troisième trimestre 2017, les consommateurs ghanéens ont augmenté les achats de leurs PGC de 14%, avec d’importantes performances enregistrées dans le secteur de l’alimentation et de la boisson.

Dans ce pays, l’analyse se base sur la bière pour expliquer les motifs derrière cette croissance. Ce produit considéré comme « non essentiel » est ici un indicateur positif car il met en évidence la propension des consommateurs du Ghana à dépenser au-delà de leurs nécessités. On relève que la bière y a connu un développement parmi les plus forts en Afrique, et que, dans ce secteur, le dynamisme a été observé dans les catégories de bières aromatisées et fruitée, plus coûteuses que les bières traditionnelles.

En Côte d’Ivoire, l’autre pays d’Afrique de l’Ouest avec un taux de croissance du PIB estimé à 8,8% par la Banque Mondiale, on remarque que les habitudes d’achat sont toujours orientées vers les magasins traditionnels avec une préférence pour les kiosques. Toutefois, grâce à une classe moyenne croissante, 35% des consommateurs se ravitaillent déjà par semaine ou par mois dans les supermarchés, et se dirigent de plus en plus vers des produits à valeur ajoutée, plus chers que les produits traditionnels.

La publication met également en évidence les opportunités inexploitées dans ces pays. On apprend, entre autres, qu’en 2025 au Ghana, la majorité des ventes se feront dans les zones urbaines, alors que 58% des consommateurs vivront toujours en milieu rural. Cette zone représentera un potentiel pour les entreprises qui exercent ou qui souhaitent s’installer dans le pays.

Rappelons que Nielsen Holdings PLC est une société mondiale d'information, de données et de mesure. Elle fournit l'opinion la plus complète et la plus fiable des consommateurs et des marchés du monde entier. Son approche associe ses données à d'autres sources de données pour aider ses clients (Fabricants et fournisseurs) à comprendre ce qui se passe maintenant, ce qui se passe ensuite et comment agir sur la base de ces connaissances.

Abdel Razak MOULIOM