L’Afrique n’utilise que 2% de la production mondiale de papier, selon le réseau du papier pour l’environnement (EPN)

(Ecofin Hebdo) - Dans la nouvelle édition de l’état mondiale de l’industrie du papier, le réseau du papier pour l’environnement (EPN) ressort que l’ensemble du continent africain a le taux d’utilisation du papier le faible au monde.

Le document nous apprend que l’Afrique n’utilise que 2% du papier mondial. On relève que « le seuil de pauvreté du papier » est de 30 kilogramme par an et par personne. Ce dernier caractérise le niveau d'utilisation du papier nécessaire pour l'éducation et l'engagement démocratique dans la société, par les États membres de l’UNESCO.

Cependant, on estime la moyenne africaine à 7 kg par an pour chaque personne. Certains pays africains, à l’instar du Burundi, de la République Démocratique du Congo, de l’Érythrée, de la Guinée, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Somalie ont des utilisations de papier par habitant si maigre qu’ils enregistrent des statistiques de zéro.

Avec 400 millions de tonnes de papier produit dans le monde en 2014, le continent noir n’a bénéficié que de 8 millions de tonnes.

L’EPN est un réseau mondial de plus de 140 organisations de la société civile qui travaillent ensemble pour la « vision globale du papier ». Cette vision exprime l’objectif commun de créer un changement dans l'industrie du papier et dans la société au sens large, de sorte que la production et l'utilisation du papier « contribuent à un avenir propre, sain, juste et durable ».

Abdel Razak MOULIOM