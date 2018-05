L’exemple à suivre en matière de démocratie en Afrique subsaharienne vient de la Gambie et de l’Uganda, selon la Freedom House

(Ecofin Hebdo) - Dans l’édition 2018 de la liberté dans le monde, Freedom House évalue l’état de la liberté dans 195 pays et dans 14 territoires en 2017. Il ressort que la démocratie à fait face à sa crise la plus sérieuse depuis le début de son déclin en 2006, et qu’aucune région du monde n’a été épargnée par cette tendance baissière et surtout pas l’Afrique.

En effet, le continent totalise 7 des 12 pays qui ont enregistré les dégradations les plus graves en ce qui concerne les droits politiques et les libertés civiles. Sur un total de 49 nations examinées en Afrique subsaharienne, 39% sont classées comme « non libre », 43% comme « partiellement libre » et juste 18% comme « libre ». Dans cette environnement de baisse, des pays comme la Gambie et l’Uganda « ont connu des améliorations et peuvent servir d’exemple aux autres pays d’Afrique ».

On relève que le statut de la Gambie s'est amélioré de pays « non libre » à « partiellement libre », en raison de l'installation du nouveau président élu Adama Barrow en janvier 2017, et de la tenue d'élections législatives compétitives en avril de la même année. Parmi les autres ouvertures à l’origine de cette évolution, on peut, entre autre, mentionner le retour des journalistes et activistes exilés, la libération des prisonniers politiques et la déclaration des biens des ministres à un médiateur.

L’Uganda a également évolué dans le même sens, à la faveur de la résilience du secteur des médias et de la volonté des journalistes, des blogueurs et des citoyens d'exprimer leurs opinions, bien que l'environnement politique reste très restreint sous le régime du président Yoweri Museveni.

La publication fait remarquer que, malgré un changement de leader dans des pays comme le Zimbabwe et l’Angola, leur background ainsi que leur ancienne appartenance à l’élite dirigeante soulèvent des doutes quant à leur promesse de changement.

Freedom House demande d’observer l’Afrique du Sud et l’Angola dans la région car ces derniers peuvent « opérer d'importants tournants dans leur trajectoire démocratique et méritent un examen spécial au cours de 2018 ».

Abdel Razak MOULIOM