L’« accès libre aux données » est une solution pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle selon les experts de l’IFPRI

(Ecofin Hebdo) - Dans le sixième chapitre du rapport 2018 sur la politique alimentaire mondiale, les experts de l’institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) expliquent comment l’« accès libre aux données » peut permettre d’atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Par « accès libre aux données », la publication entend un large accès ouvert aux connaissances et aux données utilisables pour les agriculteurs, les entreprises et les gouvernements, avec pour but d’améliorer la performance de l’industrie alimentaire. On apprend entre autre que l’accès à ces informations est essentiel à la prise de décision, de la ferme au commerce de détail, dans les systèmes alimentaires.

On relève aussi d’une part qu’un accès ouvert à ces connaissances accroit à la fois la visibilité et l’utilité des recherches dans le secteur nutritionnel, et que cela permet aux chercheurs de produire plus d’information et de soutenir la prise de décision. D’autre part cette ouverture peut amener les gouvernements à prendre des décisions fondées sur des données probantes et les pousser à accroître leurs responsabilités.

Toutefois, les inégalités dans l’accès aux données connaissent une augmentation. Pour faire face à ces gaps, les spécialistes de l’IFPRI font des recommandations. Ils demandent, entre autres, de responsabiliser les acteurs citoyens pour exiger des données ouvertes à travers un renforcement des capacités et un accès aux outils de données, tels que des applications de téléphonie mobile pour les agriculteurs.

Rappelons que l’IFPRI est membre du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et qu’il fournit des solutions fondées sur la recherche pour réduire durablement la pauvreté et mettre fin à la faim et à la malnutrition dans les pays en développement.

Abdel Razak MOULIOM