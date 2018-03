Fraude et crime économiques dans le monde : PwC identifie 4 étapes pour lutter contre la fraude en 2018

(Ecofin Hebdo) - Dans une nouvelle étude aux allures de lumière, dans l’obscurité de la fraude et du crime économique dans le monde, PricewaterhouseCoopers (PwC) attire l’attention des sociétés sur les risques individuels auxquels elles sont confrontées et suggère 4 étapes pour faire face à la fraude.

La firme d’audit explore les fraudes apparentes et cachés avec pour but de donner une vision holistique de ces tromperies aux organisations, et de leurs montrer ce qu’elles peuvent et doivent faire pour les combattre.

La publication se base sur les réponses collectées dans 123 territoires, auprès de 7228 personnes, recensées parmi des cadres supérieurs d’entreprises, dans des sociétés publiques et des organisations de plus de 1000 employés pour présenter les découvertes de son analyse.

On apprend que 49% des organisations à travers le monde ont été victimes de fraude et de crime économique, une augmentation par rapport au 36% de 2016. On relève aussi que l’Afrique à encore enregistrer le taux le plus élevé des crimes économiques soit 62% en 2018 par rapport à ces 57% de 2016.

Ensuite, on note que 64% des répondants ont estimé à environ $ 1 million les pertes due aux tromperies les plus grave, et que 52% des personnes interviewées ont affirmé que toutes les fraudes ont été perpétrées par des individu à l’intérieur de leurs organisations.

Enfin, 31% de l’échantillon des cibles de la fraude ont indiqué avoir été victimes de cybercriminalité. Face à ces situations et en tenant compte des 51% des entreprises qui semblent ne pas avoir été en proie aux crimes économiques ou qui les ignores tous simplement, PwC suggère 4 étapes à toutes les organisations du monde pour lutter contre ce fléau.

Il s’agit respectivement de reconnaitre la fraude quand on la voit, d’adopter une approche dynamique et proactive pour contrecarrer les fraudeurs, d’exploiter les avantages anti-fraude de la technology, et enfin d’investir sur les gens et non juste sur les machines.

Rappelons que l’auditeur PwC est présent dans 158 pays et peut de ce fait contribuer à une analyse de données dans divers domaines à l’échelle globale, y compris de la fraude et des crimes économiques. Cette enquête devrait interpeller les dirigeants de toutes les entreprises du monde à élaborer de meilleures stratégies pour construire des barrières efficaces contre la fraude.

Abdel Razak M.