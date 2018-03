RDC : le devoir de diligence en matière de droits humains sur les chaînes d'approvisionnement en cobalt

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude qui se positionne comme une évaluation de la mise en place des mesures relative au devoir de diligence en matière de droits humains sur les chaînes d'approvisionnement en cobalt en République Démocratique du Congo (RDC), Amnesty International analyse dans quelle mesure les entreprises ont amélioré leurs pratiques.

Le mouvement de lutte pour les droits de l’homme veut ainsi identifier, prévenir et gérer les atteintes aux droits humains dans la chaîne d’approvisionnement en cobalt, et s’assurer à quel point les parties prenantes en ont rendu compte publiquement.

Ce rapport est la suite d’un autre rapport publié en Janvier 2016 et intitulé « Voilà pourquoi on meurt », dans lequel Amnesty International en partenariat avec African Resources Watch révélaient que l’exploitation du cobalt dans le sud de la RDC engendrait de graves violations des droits humains.

Amnesty International concluait que la totalité des entreprises examinées n'avaient pas respecté les normes internationales de devoir de diligence requises en matière de droits humains, et relevait des lacunes et des faiblesses importantes dans la réglementation congolaise de l’exploitation minière artisanale.

Pourtant, Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, mettent en avant la responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits humains internationaux dans le cadre de leurs activités mondiales, notamment à travers leurs chaînes d’approvisionnement.

De plus, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a conçu un guide pratique présentant comment un tel devoir de diligence doit être exercé au niveau des chaînes d’approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.

C’est pourquoi, en évaluant les mesures prises par l’entreprise chinoise Huayou Cobalt, en amont de la chaine d’approvisionnement en cobalt en RDC, et de celle en aval grâce à des questions appréciant l'efficacité des politiques et pratiques relatives au devoir de diligence en matière de droits humains, en accord avec le guide de l’OCDE, Amnesty International ressort des conclusions pertinentes.

L’une des plus marquante est que les entreprises soutenant les technologies de la « révolution des énergies non polluantes » veulent clairement être associées au développement durable plutôt qu’aux violations des droits humains. Un plus grand nombre d’entre elles sont désormais prêtes à admettre qu'il existe des problèmes graves qui ne peuvent plus être ignorés.

Toutefois, aucune des 29 sociétés mentionnées dans ce rapport n'exerce son devoir de diligence en matière de droits humains sur ses chaînes d'approvisionnement en cobalt de manière conforme aux normes internationales.

Cette situation justifie que le cobalt n'est toujours pas un objectif clair des politiques et des pratiques de devoir de diligence de la chaîne d'approvisionnement des leaders mondiaux des secteurs et industries les utilisant.

Étant données l’ampleur du problème et la croissance exponentielle de la demande mondiale en cobalt, Amnesty international demande de faire beaucoup plus d’effort dans le sens des règlementations, et soumet quelques suggestions à toutes les parties prenantes de la chaine d’approvisionnement en cobalt.

Abdel Razak MOULIOM