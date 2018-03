Boissons et banques : Potentiels inexploités des 2 secteurs les plus dynamiques du Ghana

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport de Janvier 2018 intitulé « Ghana industries in the spotlight : Beverage and Banking », Asoko Insight en partenariat avec Fraym, analyse les secteurs de la banque et de la boisson à Accra et Kumasi, les 2 plus grandes villes du Ghana, dans un contexte de reprise économique.

La publication commence par montrer pourquoi les villes d’Accra et Kumasi sont les baromètres de l’essor économique ghanéen. En effet, leurs démographies et leurs produit intérieur brut en font de véritables moteurs de croissance.

Ensuite, le document aborde l’industrie bancaire. Cette partie ressort que, malgré des faiblesses structurelles, la banque connait une forte croissance au Ghana, et que les services financiers en terme de contribution au produit intérieur brut du pays, se situe à la quatrième place derrière l’horticulture, la construction et la logistique.

Selon Fraym, cette croissance devrait se poursuivre car le secteur n'a pas encore maximisé le marché potentiel étant donné qu'environ 30% des ménages à Accra et à Kumasi sont toujours exclus de la banque.

En ce qui concerne l’industrie de la boisson, l’analyse à travers Fraym estime respectivement à 142 000 et à 98 000 ménages, le nombre de consommateurs d’alcool à Accra et Kumasi. La bière étant la boisson préférée, suivie par les spiritueux et le vin.

On découvre qu’en moyenne, les Ghanéens consacrent environ 42% de leur revenu aux aliments et à la boisson. Cela suggère que l'expansion du secteur exigera une forte croissance des revenus. Or, le gouvernement estime qu’à l’horizon 2021, le segment de revenu de 1000 à 5000 $ comprendra 50% de tous les ménages, contre environ 30% actuellement. Ce qui augure des perspectives prometteuses pour ce secteur.

Asoko Insight, un référentiel en ligne d'informations sur les entreprises privées en Afrique, et Fraym, une société de données et d'analyses géospatiales axée exclusivement sur le continent africain, attire ainsi l’attention des investisseurs sur les potentiels inexploités des secteurs de la banque et de la boisson au Ghana.





Abdel Razak MOULIOM