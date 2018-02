De nouvelles perspectives offrant une meilleure visibilité sur la complexité des risques mondiaux

(Ecofin Hebdo) - Dans sa 13ème édition de son rapport sur les risques mondiaux, paru en janvier 2018, le World Economic Forum (WEF) met en évidence les dangers qui guettent les individus, les entreprises et les gouvernements du monde cette année et dans un futur proche.

Au-delà de son traditionnel classement où les risques liés à l’environnement, à la cyber sécurité et à la géopolitique soulèvent respectivement le plus d’inquiétude en ce moment, le WEF, dans le souci d'élargir la portée analytique de son rapport, fournit de nouvelles perspectives permettant de voir l’écosystème de plus en plus complexe des risques mondiaux à travers 3 éléments intitulés chocs futurs, recul et réévaluation des risques.

Les chocs futurs sont des avertissements, non pas en tant que prédictions, mais en tant que matière à réflexion, contre la complaisance et un rappel que les risques peuvent se cristalliser avec une vitesse déroutante.

Le recul, quant à lui, revient sur les risques analysés par le WEF dans les éditions précédentes du rapport, qui retracent l’évolutions des risques et les réponses globales pour y faire face. Cette révision des rapports antérieurs permet d'évaluer les efforts d'atténuation des risques et de mettre en évidence les risques persistants qui pourraient justifier une attention accrue.

Dans le cadre de la réévaluation des risques, des experts en risques partagent leurs points de vue, en tenant compte de la compréhension du WEF des risques et de leurs développements, sur les implications pour les décideurs dans les entreprises, les gouvernements et la société civile.

Abdel Razak M.