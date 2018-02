Comment les investissements directs étrangers peuvent influencer le bien-être des femmes et réduire l’inégalité des genres en Afrique

(Ecofin Hebdo) - Dans une édition du 25 janvier 2018 intitulé « Investissement direct étranger et autonomie des femmes : nouvelle évidence sur les pays en développement », les experts du Fond monétaire international analysent les effets de l’investissement direct étranger (IDE) sur le développement et l’inégalité des genres.

La publication à la particularité de se baser sur les recherche du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avec l’utilisation de l’index d’inégalité des genres (IIG) et l’index de développement des genres (IDG) en vue d’influencer les décisions des politiques. De plus, elle attribue la même importance au développement tout comme à l’inégalité des genres. Enfin, elle est la première à évaluer l’impact des IDE sur la croissance et l’inégalité des genres par rapport aux politiques récentes et débattues.

On remarque qu’avec un jeu de données collecté sur 94 pays, en majorité africains (32 en Afrique subsaharienne et 6 en Afrique du Nord), entre 1990 et 2015, et avec une potentielle corrélation entre l’IDG et l’IIG dérivée de 2 équations générées par les spécialistes du FMI, la réception des IDE à travers l'augmentation de la demande de main-d'œuvre, les retombées technologiques, mais surtout par la responsabilité sociale des entreprises et la croissance économique, pourraient potentiellement influencer le bien-être des femmes et réduire les inégalités entre elles et les hommes.

Toutefois, le document ressort que cet impact est plus faible dans les pays où les femmes ont un accès limité aux ressources et font face à un fardeau plus lourd pour ouvrir une entreprise. Cela suggère que, pour pleinement tirer parti des flux d'IDE, ces pays devraient veiller à ce que les femmes puissent accéder librement au marché du travail et aux revenus associés.

Abdel Razak M