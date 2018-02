Atténuer les risques de déforestation dans le bassin du Congo

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude publiée en octobre 2017 et intitulé « How existing legal frameworks shape forest conversion to agriculture », les experts de la FAO, ainsi que leurs partenaires, analysent les outils juridiques et les mesures existantes visant à faciliter l’utilisation durable des terres forestières du bassin du Congo et à protéger les droits des communautés locales.

Le document nous apprend que si 40% des déforestations dans les pays en développement sont attribuées à l’agriculture commerciale intensive, 73% ont été constatées dans les régions tropicales où des cultures comme le soja et le palmier à huile demandent une destruction irréversible de la forêt.



La publication se focalise sur le bassin du Congo car, malgré le fait que le taux de déforestation de ce territoire soit demeuré faible au cours des décennies précédentes, en comparaison aux autres régions tropicales, le Cameroun, le Congo et le Gabon, pour des raisons qui peuvent être économiques et démographiques, ont décidé de céder des portions remarquables de terres arables de leurs forêts à d’autres fins.

Ces propriétés foncières soulèvent des questions sur la compatibilité entre la cession de terres forestières à grande échelle et la gestion durable des forêts, en particulier dans le contexte des accords de partenariat volontaire (APV) avec l'Union européenne, qui est la pierre angulaire du plan d’action sur l’application de la règlementation forestière ainsi que de la gouvernance et des échanges commerciaux.

C’est ainsi que la publication, à travers l’analyse du cade legal gouvernant la conversion des forêts dans ces 3 pays, identifie 4 règles minimales et mécanismes qui sont nécessaires pour la conversion de terres boisées à d'autres fins et comment celles-ci sont appliquées.

On peut citer les plans nationaux d'utilisation des terres, le processus d’allocation harmonisé et clair des terres sur les propriétés forestières, la reconnaissance des droits fonciers coutumiers, le cadre sur les permis pertinents pour le défrichement de la forêt.

Rappelons que les spécialistes de FAO attirent l’attention sur le fait que la conversion illégale des forêts en activités agricoles, a représenté approximativement 50% du total des déforestations entre 2000 et 2012.

Abdel Razak M.