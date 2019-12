L’interconnexion électrique entre le Soudan et l’Égypte sera opérationnelle dès janvier 2020

(Agence Ecofin) - L’interconnexion électrique entre le Soudan et l’Égypte sera opérationnelle en janvier 2020, le 12 plus précisément, selon les informations communiquées par Mohammed Shaker, le ministre égyptien de l’Énergie.

Selon le responsable, cette ligne aura la capacité de transporter 50 MW d’électricité. Une capacité prévue pour être étendue à 420 MW d’ici la fin de l’année 2020. « Le réseau commun s’étend sur une distance de 1 000 km », a précisé le ministre.

Sa construction a coûté 31,7 millions $. Elle a été réalisée par l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) et la société indienne Larsen & Toubro Limited.

Depuis 2014, l’Égypte s’est donné pour objectif de devenir un hub énergétique régional en s’appuyant notamment sur les infrastructures de transmission et sur les énergies renouvelables. Dans ce cadre, le pays a déjà mis en place des interconnexions électriques avec la Libye et la Jordanie, des installations qui lui permettront de transférer respectivement 100 MW et 450 MW vers ces deux pays.

