OLA Energy renforce sa stratégie numérique africaine avec le lancement de l'application OLA GO au Kenya

(OLA ENERGY ) - OLA Energy lance son programme de fidélisation OLA GO au Kenya. Sous forme d’application mobile, ce nouveau service permet à l’ensemble de nos clients dans le pays de cumuler des points échangeables « GO » chaque fois qu’ils achètent du carburant, des lubrifiants ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l’une des 108 stations-service OLA Energy. Ce nouveau programme s’inscrit pleinement dans la stratégie numérique globale du Groupe OLA Energy, fondée sur la connaissance des besoins de ses consommateurs. Il témoigne également de l’engagement continu du groupe envers ses clients et de sa volonté de favoriser les dépenses intelligentes.

L’application OLA GO permettra également d’échanger des cadeaux auprès d’une multitude de partenaires tels que :

Des opérateurs téléphoniques, où les clients peuvent échanger des points contre du temps d’antenne téléphonique auprès d’entreprises comme Safaricom, Airtel, et Telcom.

Des restaurants, où les clients peuvent échanger des points contre des repas et des bons d’achat auprès d’entreprises comme Jumia, Glovo, et Text Book Centre.

Par ce nouveau programme novateur, le Groupe OLA Energy est un précurseur sur le terrain de la fidélisation de la clientèle au Kenya, tout secteur confondu, et cela positionne l’entreprise comme l’un des principaux acteurs de l’innovation en matière de technologie numérique dans le pays.

L’application OLA GO au Kenya est l’exemple parfait d’un programme dont le modèle a pour vocation d’être appliqué dans l’ensemble du réseau de pays africains où OLA Energy opère. Cette ambition de diffuser des offres toujours plus efficaces et utiles pour ses clients est un gage de la volonté forte d'OLA Energy de valoriser sa clientèle.

Maurizio Libutti, Directeur des Opérations d’OLA Energy : « Disponible dans les 108 stations du pays, la mise en œuvre du programme OLA GO au Kenya s'inscrit dans une stratégie d'expansion des services numériques à l'échelle du continent, reflétant la forte croissance de l'utilisation de la technologie mobile pour faire ses achats dans toute l'Afrique. Le groupe OLA Energy foule en premier le terrain de la fidélisation des clients en s’engageant à offrir une expérience mémorable à nos clients dans toutes nos stations-service en proposant des produits de haute qualité, avec notre carburant O'ptimium additivé, des lubrifiants et du GPL haut de gamme, associés à un service client exemplaire, tout en gagnant plus au fur et à mesure que vous avancez, et c'est exactement comme cela que "We Keep You Going". »

À propos d'OLA Energy

OLA Energy est l'une des principales sociétés de retailing en Afrique. Ses quelques 1300 stations-service sont visitées par 500 000 clients par jour dans 17 pays. Elle exploite divers terminaux de carburant et opère dans plus de 50 aéroports à travers le continent africain. OLA Energy emploie plus de 1 500 personnes et ses activités génèrent 20 000 emplois indirects.