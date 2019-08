Nigeria : Mainstream veut construire un parc industriel pour écouler le surplus de production de Kainji et de Jebba

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, l’énergéticien Mainstream Energy Solutions Limited (MESL) ambitionne de développer un parc industriel et une zone de libre-échange pour l’industrialisation afin de trouver un débouché pour sa production électrique. MESL est, en effet, le concessionnaire des centrales hydroélectriques de Kainji et de Jebba, d’une capacité totale de 1 338 MW.

La compagnie a acquis, pour ce faire, 842 hectares de terres pour le parc qui comprendra une zone industrielle, une zone commerciale et une zone résidentielle. Le parc industriel abritera des installations facilitant l’implantation des usines. Il comportera, par exemple, un centre destiné au traitement des produits de la pêche, des produits laitiers et de la viande. Un hôtel, un parcours de golf et un restaurant sont, entre autres, prévus selon les promoteurs du projet dénommé Hydropolis Investments Limited (HIL).

« Il y aura un effet multiplicateur à la fin, parce qu’à côté de la cession de l’électricité, de nombreux emplois seront générés. Les relations entre le Nigeria et ses voisins s’amélioreront, car ce projet servira de plateforme pour une zone de libre-échange », a affirmé Lamu Audu, le directeur exécutif de Mainstream.

En raison du faible développement de son réseau électrique, le Nigeria ne peut transporter au maximum que 5 000 MW d’électricité par jour vers ses consommateurs, pour une production électrique journalière de 7 000 MW. Les producteurs électriques cherchent donc les voies et moyens pour pouvoir céder leur surplus de production.

Avant le projet de création de ce parc industriel et de cette zone de libre-échange, Mainstream envisageait d’exporter son surplus de production vers le Burkina Faso.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

30/11/2018 - Nigeria : Mainstream prêt à vendre le surplus de production de Kainji et de Jebba au Burkina Faso