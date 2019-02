Afrique du Sud : la ville du Cap désire s’approvisionner directement auprès des producteurs indépendants d’énergie

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la ville du Cap a introduit une demande en justice afin de pouvoir se procurer de l’électricité directement auprès des producteurs indépendants. La législation actuelle soumet un approvisionnement direct des villes et municipalités auprès des producteurs à une approbation ministérielle.

« La ville se bat pour son droit d’acheter de l’énergie propre directement auprès des producteurs indépendants. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sortir de notre dépendance à l’Eskom pour la satisfaction de nos besoins énergétiques. Dans le même temps, nous essayons d’être plus résilients au climat et plus écologiques en ayant recours aux sources d’énergie propre telles que le renouvelable et le gaz.», a affirmé Phindile Maxiti, le directeur en charge de l’énergie et du climat pour la ville.

La ville espère ainsi pouvoir échapper aux fluctuations induites par les délestages appliquées par l’Eskom. Plus tôt dans le mois, cette dernière a été par exemple privé de près de 40% de sa capacité de production électrique. Les autorités ambitionnent également pouvoir aboutir à une baisse du coût de l’électricité pour leurs résidents en ayant recours à des sources d’énergie renouvelable dont les coûts ne cessent de baisser. La requête est actuellement traitée par la Haute Cour de Pretoria.

Gwladys Johnson Akinocho