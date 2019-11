Égypte : la BERD octroie 183 millions d’euros pour le renforcement de la transmission électrique

(Agence Ecofin) - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’accorder un prêt de 182,9 millions d’euros à la Compagnie de transmission électrique égyptienne (EETC).

Concrètement, cet appui financier permettra de faciliter l’incorporation de 1,3 GW d’énergie renouvelable au réseau électrique avec la connexion de centrales par le biais de nouvelles sous-stations haute tension ou par la rénovation d’anciennes.

La BERD devrait également soutenir l’EETC et le régulateur national du secteur électrique dans l’élaboration et la structuration du cadre réglementaire couvrant les projets privés et l’amélioration du rôle du secteur privé dans la compétitivité du secteur électrique.

D’une manière générale, les activités liées au financement de la BERD devraient permettre d’éviter le rejet d’environ 77 000 tonnes de CO 2 par an dans l’atmosphère.

Pour rappel, l’Égypte envisage de générer 20 % de son électricité à partir de ressources renouvelables d’ici 2022 conformément à sa feuille de route tracée en 2015 qui promeut une libéralisation de son secteur électrique. La demande électrique du pays devrait bondir dans les 10 prochaines années en raison de la croissance économique selon les prévisions de la BERD.

