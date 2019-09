Ouganda : 300 000 nouvelles connexions annuelles au réseau national pour 60 % de taux d’électrification dès 2027

(Agence Ecofin) - En Ouganda, le gouvernement prévoit d’accroître le nombre de nouvelles connexions au réseau électrique national, le faisant passer de 80 000 connexions annuelles à 300 000 connexions. Cette extension sera réalisée dans le cadre de la Politique de connexions électriques (EPC) dont l’objectif est de faire passer le taux d’électrification national des 26 % actuels à 60 %, d’ici à 2027.

Cette politique sera majoritairement mise en œuvre par l’Umeme, le principal distributeur électrique du pays. Selon Stella Nkini Ndiwalana, la responsable d’EPC au sein du distributeur, les nouvelles connexions auront lieu au fur et à mesure que la qualité des compteurs à installer sera certifiée.

« Nous ne pouvons pas installer les compteurs avant que le Bureau national des Standards de l’Ouganda (UNBS) les teste et certifie leur qualité. Nous avons demandé au bureau de traiter et de rendre disponibles 5 000 compteurs par semaine. Cela nous permettra de disposer de 20 000 compteurs sur une base mensuelle et de rattraper les retards », a affirmé la responsable.

Selon les statistiques du ministère de l’énergie ougandais, 160 000 foyers ont été raccordés au réseau électrique national entre novembre 2018 et août 2019. 130 000 de ces connexions ont été réalisées par l’Umeme.

Rappelons que l’Ouganda a actuellement un excédent de production électrique de 400 MW et qu’en plus, plusieurs projets de centrales de grande envergure sont en cours dans le pays.

Gwladys Johnson Akinocho

