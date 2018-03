En 2018, l’électricien camerounais Eneo veut connecter un demi-million de personnes supplémentaires au réseau électrique

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de son Plan d’action 2018, Eneo, le concessionnaire du service public de l’électricité au Cameroun, ambitionne de construire 100 000 nouveaux branchements, afin de permettre à un demi-million de personnes supplémentaires d’accéder à l’électricité, annonce l’entreprise dans sa newsletter du mois de février dernier.

Pour ce faire, apprend-on, cette société de production et de distribution de l’électricité, contrôlée par le Fonds d’investissements britannique Actis, s’est dotée d’un budget d’investissement 2018 de 37,5 milliards de francs Cfa. Selon l’entreprise, plus de 50% de cette enveloppe sera dédiée à la réhabilitation, la modernisation et l’extension des réseaux de distribution.

Cette concentration des investissements d’Eneo dans le réseau de distribution est d’autant plus compréhensible que, expliquent les responsables de l’entreprise, à la faveur de la mise en eau du barrage de retenue de Lom-Pangar (6 milliards de m3 d’eau), les délestages imputables à l’insuffisance de l’offre énergétique ont considérablement diminué, cédant la place aux multiples incidents sur le réseau de distribution, qui privent souvent les populations de l’énergie électrique.

Brice R. Mbodiam

