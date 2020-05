Liberia : le régulateur et le MCA mènent une étude pour une meilleure tarification électrique

(Agence Ecofin) - La Liberia Electricity Regulatory Commission (LERC) a entamé l’étude du coût du service (COSS) visant à collecter les informations sur la production, la transmission, la distribution et la vente d’électricité dans le pays. Cette étude, réalisée avec l’appui du Millenium Challenge Account Liberia, permettra à la LERC de déterminer un niveau tarifaire adéquat pour le secteur électrique national.

Elle est conduite par Tetra Tech, un consultant en ingénierie, et sera achevée fin novembre 2020. À l’issue de l’étude, le cabinet de consultation fournira un rapport sur la structure et les performances du secteur électrique libérien, les capacités de paiement des consommateurs, un rapport sur le coût de la fourniture de l’électricité et un modèle de tarification reflétant les coûts de production.

« Il est impératif de réaliser une étude de coût du service électrique afin de déterminer un tarif de fourniture électrique actualisé et efficace et parvenir à des prix reflétant les coûts de production de l’énergie », a affirmé Hady Shérif, le responsable énergie au MCA.

Gwladys Johnson Akinocho

