RDC : l’Etat a signé avec une JV italienne, un accord de modernisation du circuit de distribution des produits pétroliers

(Agence Ecofin) - Medea Development, une coentreprise italienne composée de Transport Logistics-Pipeline et Fuels Transport Logistics-Storage, vient de signer avec la société publique congolaise du pétrole (Sonahydroc) un accord de modernisation du circuit de distribution des produits pétroliers.

L’accord entraînera la remise en état des infrastructures d’importation ainsi que de stockage, la construction de nouveaux dépôts de stockage et d’un pipeline de la frontière entre la RDC et la Zambie jusqu'au pôle minier de Lubumbashi pour un investissement total de 420 millions de dollars.

Sont concernées par l’accord, les infrastructures existantes dans l'ouest et le sud-est de la RDC. Le réseau d'approvisionnement en carburant qui existe dans l'ouest du pays permet l'importation des produits raffinés de l'océan Atlantique vers la capitale Kinshasa, via barge et pipeline. Dans le sud-est, les produits sont acheminés par camion depuis la Zambie voisine pour desservir les mines et la population, précise Bloomberg.

Par ailleurs, le nouvel accord vise à accroître la participation du gouvernement dans l'industrie pétrolière en aval, dont le secteur minier est l’un des plus gros consommateurs. Le gouvernement a indiqué qu’il cherche ainsi à réduire les prix de l'essence qui sont parmi les plus élevés du continent ; ce qui rend difficile le plein développement du secteur minier.

Il faut dire que le secteur minier local qui est très tributaire de produits pétroliers, utilise de gros générateurs fonctionnant au diesel pour compenser la pénurie d’électricité.

Les sociétés de la JV appartiennent toutes à l’homme d’affaires italien Giuseppe Ciccarelli. Celui-ci dirigeait auparavant une société d'exploration et de production pétrolière pour le compte de l’homme d’affaires israélien Dan Gertler. Il a été sanctionné par le Trésor américain en décembre 2017 pour avoir eu des relations prétendument opaques avec l’ancien président Joseph Kabila.

Olivier de Souza